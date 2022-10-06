Мартемьянов о 0:3 с ЦСКА: «В атаке у «Сибири» совершенно не получилось. Невыполнение задания и игровой дисциплины привело к неутешительному результату»

высказался о поражении от со счетом 0:3.

«Мы попытались с первых смен активно пойти в атаку. Хотели открыть счет, но получили гол в свои ворота.

Соперник очень грамотно играл по счету, дисциплинированно и правильно. У нас игра в атаке совершенно не получалась.

Невыполнение задания и игровой дисциплины привело к неутешительному результату. Очень мало бросков даже с тех позиций, из которых можно было бросать.

С серьезными коллективами мы играли в последних матчах, где составы поровнее, чем у нас, ребята поопытнее.

Мастерство их защитников повыше, чем у наших нападающих. Но это не отменяет того, что мы обязаны взламывать оборону. Я команду встряхиваю, но как – это секрет», – сказал главный тренер .