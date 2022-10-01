Мартемьянов об 1:2 от «Авангарда»: «По самоотдаче к парням претензий нет. Все-таки силы не бесконечны, не хватило их, чтобы переломить игру»

подвел итоги матча с (1:2).

«Боевой матч, по накалу игра была очень приличная. По самоотдаче, по работе к парням претензий нет, все-таки силы не бесконечны, не хватило их, чтобы переломить игру. Все-таки четвертый матч на выезде. И в очередной раз нас подвели удаления.

Не было мысли сегодня поставить Костина, все было в соответствии с планом. К вратарю никаких вопросов. Ключевой момент? Удаления, как я уже сказал. В таком напряженном матче нельзя оставлять столько раз команду вчетвером.

Арена в Омске очень уютная, мне понравилась. Трибуны так интересно стоят, вертикально. В подтрибунных помещениях все на высоком уровне. Скажу без какой-то лести, что все очень здорово», – сказал главный тренер .