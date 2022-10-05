Мартемьянов об 1:2: «Локомотив» начинает атаки с бросков, а потом идет на подбор. «Сибирь» этого пока не может»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:2).

«Соперник выглядел явно помощнее нас. Особенно в атаке, но и в оборонительных действиях тоже. Мы были тяжеловаты при переходе из обороны в атаку. Из атаки в оборону – более-менее. Очень мало бросков, зато много поперечных передач.

Хочу привести в пример «Локомотив», который начинает атаки с бросков, а потом идет на подбор. Мы это добиться пока не можем. В голове сидит мысль, что нужно отдать передачу партнеру, и этот ком накапливается. «Локомотив» — одна из лучших команд лиги по выполнению игрового задания. Все делают четко.

Немного эмоций нам не хватило после матча в Омске. Мы там на очко наиграли, ребята из-за этого были немного подавлены. Но никаких панических настроений в команде нет.

Со вбрасываниями у нас было сегодня более-менее. Разве что ключевые вбрасывания проиграли. Таким парням, как Красковский и Андронов, очень трудно противостоять. Для этого сила в руках нужна и мастерство, хитрость.

Костина и Красоткина мы специально не поставили на их родные команды. Поговорили с тренером вратарей, учли опыт прошлого сезона. В итоге вратари что сегодня, что в Омске были на высоте», – сказал .