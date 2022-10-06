Генменеджер «Авангарда»: «Микульчик травмировал ахилл. Он сильный специалист, но сейчас не может полноценно участвовать в тренировочном процессе»

Теги Авангард травмы Дмитрий Рябыкин Алексей Волков КХЛ Олег Микульчик Чемпионат.com Хоккей

Генменеджер «Авангарда» прокомментировал расторжение контракта с тренером Олегом Микульчиком.

«Олег Микульчик травмировал ахилл на предсезонке, ему предстоит длительная реабилитация, а потому его возвращение на лед состоится еще не скоро. Мы очень сожалеем, что стечение обстоятельств не позволяет нам продолжить сотрудничество.

Микульчик – очень сильный специалист, однако сейчас он не может полноценно участвовать в тренировочном процессе.

В ближайшее время Дмитрий Рябыкин должен подобрать себе помощника для усиления игры в обороне. Отмечу, что подбор помощников всегда остается прерогативой главного тренера», – сказал Алексей Волков.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные