Генменеджер «Авангарда»: «Микульчик травмировал ахилл. Он сильный специалист, но сейчас не может полноценно участвовать в тренировочном процессе»

Генменеджер прокомментировал расторжение контракта с тренером Олегом Микульчиком.

«Олег Микульчик травмировал ахилл на предсезонке, ему предстоит длительная реабилитация, а потому его возвращение на лед состоится еще не скоро. Мы очень сожалеем, что стечение обстоятельств не позволяет нам продолжить сотрудничество.

Микульчик – очень сильный специалист, однако сейчас он не может полноценно участвовать в тренировочном процессе.

В ближайшее время должен подобрать себе помощника для усиления игры в обороне. Отмечу, что подбор помощников всегда остается прерогативой главного тренера», – сказал .