Журналист Блохин: «Крылов спас омский хоккей. Когда арену снесли, ему ничто не мешало сказать: да пошло все в #####. И все, нет команды»

считает, что спас омский хоккей.

– Мы послушали новый гимн «Авангарда», и есть там такая провинциальная черта…

– Строка про Крылова?

– Да («Былую славу «Авангарду» вернул Крылов» – Sports.ru). Все понятно: человек многое сделал, но у футбольного «Спартака» в гимне нет фамилии Романцева, у ЦСКА – например, Гинера, у «МЮ» – Фергюсона. Разве тот же Киселев, Белоусов, Бардин, Полежаев не значат для «Авангарда» больше?

– Полежаев в моем топе если и есть, то глубоко внизу. Бардин – однозначно ниже, чем Крылов. Бардин во многом загубил омский хоккей. Крылов входит в топ-3 однозначно, даже в топ-2. Я бы сказал так: Киселев и Крылов.

– Обоснуйте.

– Как к Крылову ни относись, как ни улыбайся по поводу этой строчки, он спас омский хоккей. Это правда, ребят. Когда «Арену-Омск» снесли, ему ничто не мешало сказать: да пошло оно все в #####. И все, и команды нет. Сколько у нас команд по стране пропало? Где «Химик», «Молот», «Атлант»?

Крылов мог переключиться на другой проект: а, ну развалилась арена – ладно. И у него наверняка были такие мысли: зачем мне это надо? А человек взвалил на себя. Если бы не он, хоккея бы в Омске сейчас не было. Говорю без пафоса.

Киселев – отец-основатель; Крылов – человек, который спас. Топ-2 для меня понятны. На третье место поставил бы, наверное, . Тот хоккей, который полюбили все, – условно «спартаковский» стиль, только в хоккее – это «авангардовский» стиль белоусовской команды. Сейчас многие не помнят, но при Цыгурове, Голубовиче «Авангард» играл в очень некрасивый хоккей – силовой, прямолинейный. Стеночки-забегания (а на самом деле улитки-кружева) – их привнес Белоусов, – сказал автор хоккейной программы «Овертайм» в интервью Sports.ru.

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