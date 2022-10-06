Специалист по спецпроектам «Трактора» о промо к матчу с «Авангардом»: «Сняли видео о соперниках, которые задели Кузнецова»

Дмитрий Панов высказался о проморолике к матчу с «Авангардом».

19 сентября челябинский клуб опубликовал промо в котором показано, как проходит опознание подозреваемых. Девочка в ролике указала на человека в форме омского клуба, что является отсылкой к ситуации с форвардом Ридом Буше.

«Мнения были разные внутри клуба. Лично я не вижу в этом ролике ничего страшного. Есть факт из биографии игрока, мы над этим пошутили.

Ребята из Омска пошутили про Женю Кузнецова. Если вы делаете подобные вещи, то будьте готовы, что вам могут ответить. Мы же не оскорбили «Авангард». Нашей аудитории в основном ролик понравился: мы сняли видео о соперниках, которые задели нашего Женю Кузнецова.

Были и те, кто сказал: «Что вы вообще сняли? Не надо уподобляться им». Но мы ожидали, что реакция будет разной.

Вообще считаю, что можно шутить надо всем. В нашем случае только тема религии под запретом. В остальном свобода. Но есть самоцензура, сам понимаешь, что какие-то вещи могут оскорбить клуб, подобные вещи мы никогда не будем выпускать», – сказал специалист по спецпроектам «Трактора».

«Трактор» жестко потроллил осужденного легионера «Авангарда» перед матчем – в итоге он набрал 1+1, а Челябинск проиграл