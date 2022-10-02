Хартли об интернете и словах Гашека: «Соцсети хуже пистолетов. Там слишком много негативных людей, мне это неинтересно»

считает, что в нынешнем мире соцсети стали хуже пистолетов.

– делает заявления в твиттере, что русских игроков «Сан-Хосе» и «Нэшвилла» нельзя пускать на матчи в Прагу. Честно ли это?

– Я снова скажу, что не смешиваю политику и спорт. Не думаю, что это нужно делать. И каждый человек имеет право на свое мнение. В такое время мы живем, где все сидят в соцсетях и высказываются.

Ты можешь быть политиком, юристом, врачом, тренером – неважно. Тебе даже в школу ходить не нужно. Не надо иметь высокооплачиваемую работу. По щелчку пальцев садишься к компьютеру и пишешь туда все, что ты думаешь. Я стараюсь не обращать на это свое внимание.

– А у вас есть личная соцсеть? Вы где-то представлены?

– Нет, мне это неинтересно. Соцсети хуже пистолетов.

– Реально?

– Да, уж поверьте мне. Там сидит слишком много негативных людей, – сказал бывший главный тренер «Авангарда».