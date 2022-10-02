Игорь Шестеркин: «В плей-офф НХЛ я стал увереннее. В КХЛ во время матча нельзя было разговаривать, смотреть на кого-то, потому что тренер может быть недоволен»

сообщил, что стал увереннее в плей-офф .

В розыгрыше Кубка Стэнли-2022 вратарь провел 20 матчей, отражая в среднем 92,9% бросков при коэффициенте надежности 2,59.

«Я стал более уверенным в плей-офф. Обычно, когда я играл в , во время матча нельзя было с кем-то разговаривать, нельзя на кого-то смотреть, потому что главный тренер может быть недоволен.

Но здесь все в плей-офф пытались мне что-то сказать, а я мог смотреть на свою команду и улыбаться.

Здесь более свободно, поэтому я не похож на робота», – сказал вратарь .