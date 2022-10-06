Плющев об «Авангарде»: «Команду нужно было строить с голкиперов и защитников. А из нее вылепили колосса на глиняных ногах»

поделился мыслями о ситуации в «Авангарде».

– Для вас жесткий кризис уже на старте чемпионата – сюрприз?

– Во-первых, о жестком кризисе не говорил бы. Омск взял на старте 11 очков в 14 матчах, не выпал из зоны плей-офф, идет выше, например, Челябинска, у которого при этом намного более мягкий календарь.

Во-вторых, предсезонные матчи не говорили о том, что у команды Дмитрия Рябыкина возникнут проблемы. «Ястребы» победили на турнире в Сочи, дважды обыграли явного лидера этого чемпионата – СКА. Был виден рисунок игры, просматривались возможности команды прежде всего в атаке.

Тем не менее – и это в-третьих – такой тяжелый старт «Авангарда» для меня все-таки не сюрприз.

– Почему?

– Прежде всего потому, что большие сомнения вызвала летняя селекция команды. Со стороны показалось, что существовала одна задача – укрепить линию атаки, при этом на оборону и особенно вратарскую позицию как будто бы махнули рукой.

Учитывая 12-матчевый выезд, который гарантирует дополнительную нагрузку именно на вратарей, команду нужно было строить именно с голкиперов и защитников. А из нее вылепили колосса на глиняных ногах.

Такая странная селекция сделала нового главного тренера клуба , по сути, заложником. А второй удар нанес календарь, – сказал заслуженный тренер России.