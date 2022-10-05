Кручинин о том, что «Торпедо» – команда ноунеймов: «Так и есть, по сути. Сначала даже были мысли: «А кем играть-то будем?»

ответил на вопрос, является ли «команда ноунеймов».

– говорил, что одна из задач – чтобы игроки получили удовольствие от игры. Сейчас «Торпедо» кайфует от своего хоккея?

– Абсолютно, на тысячу процентов так и есть. Это относится не только к играм, но и к тренировкам.

Ты приходишь во дворец каждый день и получаешь громадное удовольствие от занятий, от общения с ребятами. Не думаешь о том, что за два-три дня до игры начнутся какие-то баллоны или парашюты.

Всё проходит в позитивном ключе, ты реально кайфуешь каждый день, каждую минуту во дворце. А когда выходишь на игру, испытываешь внутреннее счастье, потому что знаешь, что сейчас будешь получать удовольствие от хоккея.

Получается выигрывать, команда рада, о нас много говорят, болельщики нижегородские в восторге. Это заряжает всё делать с удвоенной энергией.

– В СМИ про «Торпедо» иногда пишут что-то в духе, что всех обыгрывает «команда ноунеймов». Не обидно?

– Да нет, не обращаешь на это внимание. Но, по сути же, так и есть! Я когда пришёл в команду, никого из ребят не знал. Были ребята, которые уже поиграли, но про многих из «Чайки», из МХЛ, я не слышал.

Сначала даже были мысли: «а кем играть-то будем?» Но потом ты видишь ребят на льду, на тренировках, как они учатся новому, становятся лучше в игре. Никита Шавин свой первый гол забил – шедевр, Виноград (Егор Виноградов) хороший гол забил, – сказал Кручинин.