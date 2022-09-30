Николай Коваленко о «Торпедо»: «Приятно, что хоккеисты других команд говорят: «Вы играете в хоккей всем на загляденье. Вот бы и нам сыграть под руководством Ларионова»

поделился мнением о и главном тренере .

– Дацюку в свое время помогал освоиться в НХЛ Игорь Ларионов. Теперь он рассчитывает на вас как на одного из лидеров «Торпедо».

– С ним знаком уже давно. Еще в тот период, когда ходил на тренировку «Легенд хоккея», за которых выступал папа. А иногда даже сам с ними тренировался!

Во многом благодаря Игорю Николаевичу я оказался в «Торпедо». Работать с таким выдающимся хоккеистом и уникальным тренером захочет, наверное, любой игрок.

Мне очень приятно, что хоккеисты других команд говорят такое: «Вы играете в хоккей всем на загляденье. Вот бы и нам сыграть под руководством Ларионова». Согласитесь, такие реплики от соперников дорогого стоят. Причем впервые услышал подобные высказывания еще на предсезонке.

Вообще горжусь своей новой командой. У нас нет «дедовщины», каких-то группировок. Мы все вместе – и не только во время хоккея.

И в этом тоже огромная заслуга нашего главного тренера, который, очевидно, создавал команду, учитывая не только игровые возможности хоккеистов, но и их человеческие качества.

– Ларионов несколько раз в интервью называл вас то Танком, то Маленьким танком. Понимаю, что хоккейное прозвище отца (Русский танк) уже перекочевало на сына. Каким же из «танков» вас все-таки называют в команде?

– А вот именно так – Маленький танк. Иногда – Танчик или Коваль, – сказал нападающий нижегородской команды.