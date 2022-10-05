Зарипов о проблемах «Ак Барса»: «Команда строится не один месяц и через какие-то этапы мы должны пройти»

заявил, что «Ак Барс» продолжает строиться как команда.

Казанский клуб уступил «Автомобилисту» (4:5 ОТ) в очередном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

− Болельщики переживают. Команда вроде набирает очки, третье место на Востоке, но по игре почему много вопросов?

− Это − командный вид спорта. Один человек не может решить исход матча. Команда строится не один месяц и через какие-то этапы мы должны пройти. Результат должен сплотить коллектив и привести к единому мышлению.

− Чувствуете ли вы давление в этом сезоне?

− Я бы не стал выделять этот сезон, в прошлые годы тоже было давление. Соглашусь, что состав более громкий по именам. Будем стараться, чтобы он стал таким же высоким и по результату. Спасибо всем за поддержку! – сказал капитан .