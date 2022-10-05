Журналист Блохин о том, почему «Авангард» выбрал Балашиху: «Рассматривалась «Шайба» из Сочи, но она не разборная. Плюс там Путин играет»

Андрей Блохин рассказал, почему «Авангард» решил играть в Балашихе в 2018 году.

– Вы точно многое знаете про «Арену-Омск» – как вышло, что она развалилась?

– Очень многие люди говорят одно и то же. Чтобы все было нормально, требовались сваи 15 метров. Или их не нашли, или сделали че-то не то – вбили сваи 10 метров, и они уперлись не в твердый грунт, а в песок. А потом стали расползаться, как ноги.

Я лично знаю человека, который два раза перед началом сезона ставил вопрос о закрытии – это было со стороны . Два года подряд арену ремонтировали, стягивали по контуру, и она каким-то образом стояла. ужаснулся, когда все это увидел в 2018-м. Решили снести, построить новый стадион и уехать на 4 года.

– Строить новую арену на том же самом месте, где стояла старая – не риск? Есть стереотип, что само место нехорошее из-за близости к реке и сложного грунта.

– А где еще? Это место принадлежит «Газпрому». Чтобы найти другое, нужна куча согласований. На месте СКК имени Блинова, в котором раньше играла команда – нереально, оно не принадлежит «Газпрому».

Был вариант вернуть в СКК. Крылов с Сушинским осмотрели стадион, но помотали головой: там ###### полный. Все сгнило, ни нормальных раздевалок, ни судейской, ни освещения. Там невозможно увеличить вместимость (максимум – 5500), ничего не снести, не надстроить. Это уникальный проект, все сделано очень хитро.

– Для временного дома выбрали Балашиху – почему ее?

– Решение Крылова – он понял, что играть здесь нельзя. Что делать? Закрывать команду? Крылов – очень амбициозный человек, для него это было бы поражение сразу, на старте. Стали искать варианты, что можно сделать.

Рассматривалась «Шайба» из Сочи – считалось, что она сборно-разборная, можно перевезти ее в Омск. Но нет, все-таки не разборная. Плюс там Путин играет, – сказал автор хоккейной программы «Овертайм» в интервью Sports.ru.

«Вы знаете, что Ягр православный? Он принял крещение в Омске». Магия и тайны нашего хоккея – глазами телеведущего

На месте «Арены-Омск», которая взбесила Абрамовича и развалилась за 11 лет, теперь уникальный стадион. Кто и за сколько это провернул?