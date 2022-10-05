Яшкин ждет матча в Омске: «Бабушка впервые увидит мою игру вживую. Проводил там каникулы, теплые воспоминания»

сказал, что хочет сыграть в Омске, уроженцем которого является.

Форвард СКА проводит не первый сезон в КХЛ, но ранее никогда не играл в этом городе. выступал в Балашихе с 2018 по 2022 годы.

В этом сезоне клуб вернулся в Омск, где была сдана в эксплуатацию новая .

«Проводил каникулы у бабушки в Омске, это теплые воспоминания. Летом там классно, мне нравилось.

Пару лет не был в Омске, в этом сезоне есть шанс сыграть там на профессиональном уровне, бабушка впервые увидит [мою игру] вживую, жду этот момент», – сказал Яшкин.