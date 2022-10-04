Белов после 0:5 от «Салавата»: «Хоть в Омск не возвращайся. Позорище такое»

назвал позором действия «Авангарда» в матче с .

Омская команда проиграла уфимцам со счетом 0:5 в игре Фонбет чемпионата .

«Все голы, которые мы пропустили, – на возврате. На возврате, с преимуществом соперника. Тут хоть в Омск не возвращайся, позорище такое.

Сейчас в раздевалке с ребятами разговаривали. Пора разговоры прекращать и заниматься на льду конкретно тем, что говорит тренер. Мне больше нечего добавить», – сказал защитник .

Добавим, что «ястребы» проиграли 9 из 14 матчей в нынешнем сезоне