Белов после 0:5 от «Салавата»: «Хоть в Омск не возвращайся. Позорище такое»

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Антон Белов назвал позором действия «Авангарда» в матче с «Салаватом Юлаевым».

Омская команда проиграла уфимцам со счетом 0:5 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

«Все голы, которые мы пропустили, – на возврате. На возврате, с преимуществом соперника. Тут хоть в Омск не возвращайся, позорище такое.

Сейчас в раздевалке с ребятами разговаривали. Пора разговоры прекращать и заниматься на льду конкретно тем, что говорит тренер. Мне больше нечего добавить», – сказал защитник «Авангарда».

Добавим, что «ястребы» проиграли 9 из 14 матчей в нынешнем сезоне

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