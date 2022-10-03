Роман Ротенберг: «Не рассчитывали, что накажем ЦСКА за игру без вратаря в овертайме, у меня висел плакат Федорова в детстве. Задача СКА – доминировать все 60 минут»

Теги ЦСКА СКА Сергей Федоров КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что СКА хочет доминировать на протяжении всего матча.

Главный тренер СКА дал комментарий после победы над ЦСКА (3:2 ОТ) в Фонбет чемпионате КХЛ.

– Очень важная игра. Понимали, что против нас выходит очень серьезная команда – у соперника очень техничные ребята, хорошо играют с шайбой, бросают, хорошо используют свои голевые моменты. Мы серьезно готовились.

Первый период у нас не сложился, после него серьезно поговорили в раздевалке – ребята отреагировали, молодцы. Это важная для нас победа. Идем вперед и готовимся к следующей игре.

– Каково ваше отношение к тому, что некоторые тренеры снимают вратаря в овертайме? Они получают большинство – как будто немного нечестно играют. Сегодня вы очень бурно отпраздновали победу.

– Это был просто победный жест, кулак. А по вратарю каждая команда решает сама. ЦСКА – очень сильный соперник. Мы с большим уважением относимся к этой команде, у нее сильный тренерский штаб.

В детстве у меня вообще висел плакат Сергея Федорова, я смотрел на его игру, радовался и старался тоже играть в том же стиле – здорово в обороне и хорошо в атаке.

Мы сегодня не рассчитывали на то, что как-то накажем соперника за игру без вратаря в овертайме. Просто вышли втроем скоростные ребята и вырвали эту победу.

Каждый главный тренер сам решает, снимать ли ему вратаря. Мы, возможно, тоже будем так делать – все по факту и по ситуации происходит. Если правила позволяют – значит все честно.

– Все складывалось не в вашу пользу, игра шла не лучшим образом. В итоге волевая победа – команда сумела перестроиться. Как считаете, это двойная победа?

– Согласен, это большая победа для нас. Сейчас у нас формируется коллектив. Даже в сравнении с ЦСКА у нас молодая команда, так что ребята должны пройти через такие испытания, когда нужно вытаскивать игру. Конечно, мы будем стремиться к тому, чтобы доминировать с первого периода. Наша задача – доминировать все 60 минут. 

Сегодня нас только глупые удаления подвели. Нужна игровая дисциплина, надо работать ногами – вчера мы тренировались, поскольку работаем вдолгую. ЦСКА вчера не тренировался, так что где-то они, возможно, были свежее как эмоционально, так и физически. У каждой команды свой подход, любая система имеет право на жизнь.

Вчера мы провели большой объем работы, а сегодня утром хорошо раскатились. Не стали искать варианты и сокращать объемы, поскольку впереди длинный сезон, нужно постоянно все отрабатывать. Да, это большая победа для нас сегодня, огромная благодарность команде и болельщикам.

Огромная благодарность и сопернику – в таких играх каждый выходит на новый уровень. Можно хорошо тренироваться, но нет ничего лучше игр «от ножа». Такая игра – самая лучшая тренировка. Сегодня был хоккей очень высокого уровня, в командах собраны сильнейшие игроки.

Мы очень рады, что победили. Готовимся к следующей игре и помним, что впереди еще пять игр с ЦСКА в регулярке, так что работаем дальше, – сказал Ротенберг.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные