Роман Ротенберг: «Не рассчитывали, что накажем ЦСКА за игру без вратаря в овертайме, у меня висел плакат Федорова в детстве. Задача СКА – доминировать все 60 минут»

заявил, что СКА хочет доминировать на протяжении всего матча.

Главный тренер СКА дал комментарий после победы над ЦСКА (3:2 ОТ) в Фонбет чемпионате .

– Очень важная игра. Понимали, что против нас выходит очень серьезная команда – у соперника очень техничные ребята, хорошо играют с шайбой, бросают, хорошо используют свои голевые моменты. Мы серьезно готовились.

Первый период у нас не сложился, после него серьезно поговорили в раздевалке – ребята отреагировали, молодцы. Это важная для нас победа. Идем вперед и готовимся к следующей игре.

– Каково ваше отношение к тому, что некоторые тренеры снимают вратаря в овертайме? Они получают большинство – как будто немного нечестно играют. Сегодня вы очень бурно отпраздновали победу.

– Это был просто победный жест, кулак. А по вратарю каждая команда решает сама. ЦСКА – очень сильный соперник. Мы с большим уважением относимся к этой команде, у нее сильный тренерский штаб.

В детстве у меня вообще висел плакат , я смотрел на его игру, радовался и старался тоже играть в том же стиле – здорово в обороне и хорошо в атаке.

Мы сегодня не рассчитывали на то, что как-то накажем соперника за игру без вратаря в овертайме. Просто вышли втроем скоростные ребята и вырвали эту победу.

Каждый главный тренер сам решает, снимать ли ему вратаря. Мы, возможно, тоже будем так делать – все по факту и по ситуации происходит. Если правила позволяют – значит все честно.

– Все складывалось не в вашу пользу, игра шла не лучшим образом. В итоге волевая победа – команда сумела перестроиться. Как считаете, это двойная победа?

– Согласен, это большая победа для нас. Сейчас у нас формируется коллектив. Даже в сравнении с ЦСКА у нас молодая команда, так что ребята должны пройти через такие испытания, когда нужно вытаскивать игру. Конечно, мы будем стремиться к тому, чтобы доминировать с первого периода. Наша задача – доминировать все 60 минут.

Сегодня нас только глупые удаления подвели. Нужна игровая дисциплина, надо работать ногами – вчера мы тренировались, поскольку работаем вдолгую. ЦСКА вчера не тренировался, так что где-то они, возможно, были свежее как эмоционально, так и физически. У каждой команды свой подход, любая система имеет право на жизнь.

Вчера мы провели большой объем работы, а сегодня утром хорошо раскатились. Не стали искать варианты и сокращать объемы, поскольку впереди длинный сезон, нужно постоянно все отрабатывать. Да, это большая победа для нас сегодня, огромная благодарность команде и болельщикам.

Огромная благодарность и сопернику – в таких играх каждый выходит на новый уровень. Можно хорошо тренироваться, но нет ничего лучше игр «от ножа». Такая игра – самая лучшая тренировка. Сегодня был хоккей очень высокого уровня, в командах собраны сильнейшие игроки.

Мы очень рады, что победили. Готовимся к следующей игре и помним, что впереди еще пять игр с в регулярке, так что работаем дальше, – сказал Ротенберг.