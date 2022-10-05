Макар – главный претендент на приз лучшему защитнику НХЛ, Йоси – 2-й, Хедман – 3-й (NHL.com)

Кэйл Макар из – главный фаворит на приз лучшему защитнику сезона .

Он стал первым в голосовании, в котором приняли участие 15 авторов официального сайта лиги.

Каждый из выборщиков называл свою пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Действующий обладатель приза набрал 70 баллов при 11 первых местах.

Второе место занял Роман Йоси из (52 балла, 3 первых места), третье – из (33, 1).

Отметим, что именно в таком порядке эти три игрока расположились по итогам голосования журналистов за обладателя «Норрис Трофи» в этом году.

В топ-5 по результатам текущего голосования также вошли Адам Фокс из «Рейнджерс» (27) и Куинн Хьюз из «Ванкувера» (15).

Кроме них, были упомянуты Аарон Экблад ( , 12), Миро Хейсканен («Даллас», 5), Мориц Зайдер ( , 5), Морган Райлли ( , 3), К’Андре Миллер ( , 2) и Чарли Макэвой ( , 1).