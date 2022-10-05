Макар – главный претендент на приз лучшему защитнику НХЛ, Йоси – 2-й, Хедман – 3-й (NHL.com)

Кэйл Макар из «Колорадо» – главный фаворит на приз лучшему защитнику сезона НХЛ.
Он стал первым в голосовании, в котором приняли участие 15 авторов официального сайта лиги.
Каждый из выборщиков называл свою пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.
Действующий обладатель приза набрал 70 баллов при 11 первых местах.
Второе место занял Роман Йоси из «Нэшвилла» (52 балла, 3 первых места), третье – Виктор Хедман из «Тампы» (33, 1).
Отметим, что именно в таком порядке эти три игрока расположились по итогам голосования журналистов за обладателя «Норрис Трофи» в этом году.
В топ-5 по результатам текущего голосования также вошли Адам Фокс из «Рейнджерс» (27) и Куинн Хьюз из «Ванкувера» (15).
Кроме них, были упомянуты Аарон Экблад («Флорида», 12), Миро Хейсканен («Даллас», 5), Мориц Зайдер («Детройт», 5), Морган Райлли («Торонто», 3), К’Андре Миллер («Рейнджерс», 2) и Чарли Макэвой («Бостон», 1).