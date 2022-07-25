Контракт Макара – лучший в НХЛ, Макдэвида – 3-й, Капризова – 10-й (The Athletic)

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The Athletic составил топ-10 лучших контрактов в НХЛ.

Первое место занял контракт защитника Кэйла Макара с «Колорадо». Соглашение будет действовать еще 5 сезонов. Средняя зарплата – 9 млн долларов.

В минувшем сезоне Макар выиграл «Норрис Трофи» и «Конн Смайт Трофи». В 77 матчах регулярного чемпионата 23-летний канадец набрал 86 (28+58) очков. В 20 играх плей-офф-2022 на счету Макара 29 (8+21) баллов.

Топ-10 выглядит следующим образом: 

1. Кэйл Макар («Колорадо»). Контракт с кэпхитом 9 млн долларов, оставшийся срок действия – 5 сезонов;

2. Чарли Макэвой («Бостон») – 9,5 млн, 8 сезонов;

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 12,5 млн долларов, 4 сезона;

4. Брэд Маршанд («Бостон») – 6,125 млн, 3 сезона;

5. Джонни Годро («Коламбус») – 9,75 млн, 7 сезонов;

6. Роман Йоси («Нэшвилл») – 9,059 млн, 6 сезонов;

7. Адам Фокс («Рейнджерс») – 9,5 млн, 7 сезонов;

8. Остон Мэттьюс («Торонто») – 11,64 млн, 2 сезона;

9. Миро Хейсканен («Даллас») – 8,45 млн, 7 сезонов;

10. Кирилл Капризов («Миннесота») – 9 млн, 4 сезона.

Отмечается, что при составлении рейтинга не учитывались соглашения игроков, помещенных в список выбывших на долгий срок.

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