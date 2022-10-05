Никитин о 2:1 с «Сибирью»: «Локомотив» заслужил победу. Андронов выиграл 11 вбрасываний из 12»

Главный тренер подвел итоги матча с (2:1).

«Много моментов мы сегодня не реализовывали. Но, наверное, по игре заслужили победу. Мы разбирали «Сибирь», знали сильные стороны и догадывались, что они будут делать. Старались шайбу у них забрать.

После игры с «Северсталью» был важен правильный отдых и концентрация на следующую игру. Быстро пропущенная шайба повлияла на ход игры, но мы правильно среагировали и проснулись. Команда эмоционально проснулась.

Андронов сегодня 11 из 12 раз выиграл вбрасывания, а значит, его звено забрало шайбу себе. Четвертое звено в первом периоде задало хороший импульс за счет создания моментов и контроля шайбы. Не только Андронов выигрывал вбрасывания, но и Аверин с Березкиным забирали подборы», – сказал .