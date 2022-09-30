Никитин из-за смерти отца пропустит матч против «Северстали». «Локомотив» выразил соболезнования

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«Локомотив» сообщил о смерти отца главного тренера команды Игоря Никитина.

«Хоккейный клуб «Локомотив» выражает глубокие соболезнования главному тренеру нашей команды Игорю Никитину и его близким в связи с кончиной отца Валерия Яковлевича Никитина.

Потеря родных неизменно отзывается тяжелой болью в сердце каждого из нас. Мы с сочувствием и пониманием относимся к необходимости Игоря Валерьевича быть сейчас рядом со своей семьей. 

Поэтому, в сложившихся обстоятельствах, руководить командой «Локомотив» в матче против череповецкой «Северстали» будет старший тренер Дмитрий Сергеевич Юшкевич», – говорится в заявлении клуба.

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