Никитин из-за смерти отца пропустит матч против «Северстали». «Локомотив» выразил соболезнования

сообщил о смерти отца главного тренера команды .

«Хоккейный клуб «Локомотив» выражает глубокие соболезнования главному тренеру нашей команды Игорю Никитину и его близким в связи с кончиной отца Валерия Яковлевича Никитина.

Потеря родных неизменно отзывается тяжелой болью в сердце каждого из нас. Мы с сочувствием и пониманием относимся к необходимости Игоря Валерьевича быть сейчас рядом со своей семьей.

Поэтому, в сложившихся обстоятельствах, руководить командой «Локомотив» в матче против череповецкой «Северстали» будет старший тренер Дмитрий Сергеевич Юшкевич», – говорится в заявлении клуба.