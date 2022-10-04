«Ак Барс» заменил вратаря в овертайме и проиграл «Автомобилисту», пропустив в пустые ворота

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«Ак Барс» пропустил шайбу в пустые ворота в овертайме игры с «Автомобилистом».

Казанцы и екатеринбуржцы сыграли вничью 4:4 в рамках основного времени матча Фонбет чемпионата КХЛ.

В начале дополнительного времени тренерский штаб «Ак Барса» во главе с Олегом Знарком решил заменить вратаря Амира Мифтахова на четвертого полевого игрока.

Хоккеистам «Автомобилиста» удалось совершить отбор в своей зоне, после чего шайбу получил Брукс Мэйсек, который прошел с ней до чужой зоны и с неудобной руки отправил ее в пустые ворота казанцев.

«Автомобилист» одержал победу со счетом 5:4, хотя уступал 3:4 к 57-й минуте игры.

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