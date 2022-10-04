«Ак Барс» заменил вратаря в овертайме и проиграл «Автомобилисту», пропустив в пустые ворота

«Ак Барс» пропустил шайбу в пустые ворота в овертайме игры с .

Казанцы и екатеринбуржцы сыграли вничью 4:4 в рамках основного времени матча Фонбет чемпионата .

В начале дополнительного времени тренерский штаб во главе с Олегом Знарком решил заменить вратаря на четвертого полевого игрока.

Хоккеистам «Автомобилиста» удалось совершить отбор в своей зоне, после чего шайбу получил , который прошел с ней до чужой зоны и с неудобной руки отправил ее в пустые ворота казанцев.

«Автомобилист» одержал победу со счетом 5:4, хотя уступал 3:4 к 57-й минуте игры.