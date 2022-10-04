Радулов – девятый игрок в истории КХЛ, забивший 200 голов

Александр Радулов достиг отметки в 200 заброшенных шайб в КХЛ.
Нападающий «Ак Барса» отметился забитым голом в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».
Таким образом, Радулов стал девятым хоккеистом, который забросил 200 шайб в лиге.
Список из восьми других игроков, добравшихся до такого результата, выглядит следующим образом:
Роман Старченко – 201;
Сергей Широков – 201;
Джефф Плэтт – 202;
Михаил Варнаков – 218;
Вадим Шипачев – 265;
Данис Зарипов – 292;
Найджел Доус – 293;
Сергей Мозякин – 419.