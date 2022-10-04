Радулов – девятый игрок в истории КХЛ, забивший 200 голов

Теги Ак Барс Автомобилист Данис Зарипов Михаил Варнаков Сергей Широков Сергей Мозякин Александр Радулов Найджел Доус видео Джефф Плэтт КХЛ Вадим Шипачев Роман Старченко Хоккей

Александр Радулов достиг отметки в 200 заброшенных шайб в КХЛ.

Нападающий «Ак Барса» отметился забитым голом в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».

Таким образом, Радулов стал девятым хоккеистом, который забросил 200 шайб в лиге.

Список из восьми других игроков, добравшихся до такого результата, выглядит следующим образом:

Роман Старченко – 201;

Сергей Широков – 201;

Джефф Плэтт – 202;

Михаил Варнаков – 218;

Вадим Шипачев – 265;

Данис Зарипов – 292;

Найджел Доус – 293;

Сергей Мозякин – 419.

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