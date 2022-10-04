Радулов – девятый игрок в истории КХЛ, забивший 200 голов

достиг отметки в 200 заброшенных шайб в .

Нападающий отметился забитым голом в матче Фонбет чемпионата КХЛ против .

Таким образом, Радулов стал девятым хоккеистом, который забросил 200 шайб в лиге.

Список из восьми других игроков, добравшихся до такого результата, выглядит следующим образом:

Роман Старченко – 201;

Сергей Широков – 201;

Джефф Плэтт – 202;

Михаил Варнаков – 218;

Вадим Шипачев – 265;

Данис Зарипов – 292;

Найджел Доус – 293;

– 419.