Кручинин о «зеленом векторе» Ларионова: «Начал есть больше всякой травы. Авокадо, овощи на гриле, спаржа»

рассказал о питании в под руководством .

– Игорь Ларионов действительно сразу посадил команду на «зеленую диету»?

– В конце прошлого сезона Игорь Николаевич устраивал небольшой тренировочный лагерь, и ему не понравилось, в каком состоянии были ребята.

Он сразу сказал про питание, 12 процентов жира на сборах, так что это заранее было обговорено. С первого дня сборов питание было уже более-менее правильное у всех.

Мне повезло, у меня такое строение тела, что у меня нет проблем с жиром, с процентами. Да и с питанием тоже – я не особо сладкое люблю, поэтому трудностей не было.

– Но какая-то перестройка в плане питания все равно была? Пришлось от чего-то отказываться?

– Отказываться – нет. Но я начал есть больше всякой травы. Авокадо, овощи на гриле, спаржа – никогда ее раньше не ел, а тут начал.

Просто чуть-чуть больше сделал уклон к овощам всех видов и «зеленому вектору».

Я и так овощи любил – особенно летом, когда кушать не очень хочется, я одни салаты и ем. Ну и мясо еще иногда, – сказал нападающий нижегородской команды.