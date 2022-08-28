Кручинин о методах Ларионова: «В «Торпедо» нет такого, что ругают за ошибки и сажают в запас. Это не демократия, а рабочий момент»

рассказал о методах работы Игоря Ларионова в .

– Насколько уже привыкли работать с ? Увидели для себя что-то новое в его тренировках, его тактике?

– Все новое, наверное. Такого подхода во всей своей карьере я не видел. Чему нас обучают, что от нас хотят видеть, такого еще не было у меня. Все это очень интересно и нереально. В команде всем повезло, что есть такой опыт.

– Можете конкретизировать, чего не видели раньше?

– Во-первых, абсолютно вся игра должна строиться через короткие быстрые передачи. От нас хотят, чтобы мы не боялись ошибаться. Есть еще тактические нюансы, которые в других командах запрещены, а у нас, наоборот, приветствуются. Всех секретов не буду раскрывать. Но очень много вещей необычных для нас.

– Кто из предыдущих тренеров был наиболее близок к тому, что требует от вас Ларионов?

– Как сказать… Тренерство – это не только тактика. Помимо этого есть общение с коллективом, связь… Много нюансов. В плане общения с коллективом был похож Анвар Рафилович Гатиятулин в Челябинске. В плане тактики, наверное, нравилось, как в «Динамо» (Санкт-Петербург) Эдуард Константинович Занковец с нами работал. Похожие вещи требовал от ребят. А если всё в общем, то всё по-другому.

– Вы сказали про отношение тренерского штаба к коллективу. В чем выражается? В демократичности? Что на вас не кричат при ошибках?

– Не то что не кричат, нам подсказывают. Опять же молодой коллектив у нас. Очень часто бывает, когда игроки замыкаются, когда ругают за ошибку и сажают в запас. В «Торпедо» нет такого. Здесь нам просто подсказывают, и мы продолжаем играть. Ребята не боятся играть и в следующий раз уже не делают ошибок. Тренеры дают им эту уверенность. Это не демократия, а рабочий момент. Нас именно обучают играть в хоккей, – сказал форвард нижегородского клуба.