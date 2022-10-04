Александр Якушев: «Все нации понимают, что Россия – это ведущая хоккейная держава. Любой турнир без наших не смотрится»

считает, что без России чемпионаты мира получаются кислыми.

– На днях Международная федерация заявила, что сборные России и Беларуси вернутся сразу в элитный дивизион чемпионата мира. Осталось только получить допуск. Это разумное решение?

– Безусловно. Только там не обозначены сроки. Когда такое решение примут на конгрессе? И к чему они придут? Непонятно.

Они только сказали, что без России чемпионаты мира получаются кислыми. И это действительно так. Любой турнир без наших не смотрится.

Конечно, хотелось бы вернуться сразу – со следующего чемпионата мира.

– Это какой год?

– На данный момент – 2024-й. Причем чтобы сборная России сыграла не только на чемпионате мира, но и на Кубке Канады.

– Вот американцы понимают, что Кубок мира-2024 без сборной России будет тусклым.

– Ну какой турнир без России? Это нонсенс! Все нации мира понимают, что Россия – это ведущая хоккейная держава.

И так было, начиная с первых Олимпиад и чемпионатов мира. Поэтому здравый смысл должен возобладать, – сказал двукратный олимпийский чемпион.