Александр Якушев: «Все нации понимают, что Россия – это ведущая хоккейная держава. Любой турнир без наших не смотрится»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею Александр Якушев Матч ТВ Хоккей

Александр Якушев считает, что без России чемпионаты мира получаются кислыми.

– На днях Международная федерация ИИХФ заявила, что сборные России и Беларуси вернутся сразу в элитный дивизион чемпионата мира. Осталось только получить допуск. Это разумное решение?

– Безусловно. Только там не обозначены сроки. Когда такое решение примут на конгрессе? И к чему они придут? Непонятно.

Они только сказали, что без России чемпионаты мира получаются кислыми. И это действительно так. Любой турнир без наших не смотрится.

Конечно, хотелось бы вернуться сразу – со следующего чемпионата мира.

– Это какой год?

– На данный момент – 2024-й. Причем чтобы сборная России сыграла не только на чемпионате мира, но и на Кубке Канады.

– Вот американцы понимают, что Кубок мира-2024 без сборной России будет тусклым.

– Ну какой турнир без России? Это нонсенс! Все нации мира понимают, что Россия – это ведущая хоккейная держава.

И так было, начиная с первых Олимпиад и чемпионатов мира. Поэтому здравый смысл должен возобладать, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные