Борис Майоров: «Забыл, что ЧМ-2022 вот-вот начнется. Мало интересует это мероприятие без России»

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Борис Майоров сообщил, что забыл о предстоящем старте ЧМ-2022 в Финляндии.

«Могу сказать о собственных ощущениях: интерес к турниру без сборной России у меня пропал.

Раньше я всегда предвкушал чемпионат мира, много лет летал в страны, где он проходил.

А в прошлом году с удовольствием садился перед телевизором и смотрел не только наши матчи, но изучал и основных соперников, чтобы сравнить их с нашей командой и теоретически прикинуть шансы на победу.

Сейчас же я, честно говоря, вообще забыл, что чемпионат вот-вот начнется. Без нашей команды меня это мероприятие мало интересует.

Ну что это за чемпионат мира, в котором не участвует одна из сильнейших сборных? Матч Россия – Канада всегда был его визитной карточкой», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Чемпионат мира пройдет в Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая.

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