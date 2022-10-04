Прошкин о «Салавате»: «Хорошо, что звено Кадейкина взяло на себя роль лидера. Также радует, что в Уфе продолжают доверять молодежи»

доволен тем, что доверяет своей молодежи.

«Думаю, что в Уфе после победы в гостях над «Автомобилистом», настроение у всех стало лучше, потому что начало сезона выдалось непростым и не всегда удачным. Теперь же команда входит в четверку лучших на Востоке, это очень хороший результат на данный момент.

Не думаю, что многие могли предположить такое развитие событий. Ведь понятно, что нынешний «Салават» по инерции продолжают сравнивать с прошлогодним, когда было первое звено, состоящее из легионеров и набиравшее много очков. Но теперь ситуация другая, тех ребят уже в команде нет, и хорошо, что звено Кадейкина взяло на себя роль лидера и забивает голы.

Также радует, что в Уфе продолжают доверять своей молодежи, пожалуй, в наше время, когда рынок иностранцев скуден, это самое правильное решение», – сказал бывший защитник уфимцев.