Верба о драке с Хантом: «Мне многие говорили, что он так зарабатывает деньги. Попытался нагрубить, это стало сигналом»

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Форвард «Адмирала» Марк Верба рассказал о драке с тафгаем «Куньлуня» Гаретом Хантом

– Предыстории не было. Мне многие говорили, что этот парень заряжен, он зарабатывает деньги драками на льду. Я как-то серьезно к этому не относился, в голове была только одна мысль: если будет надо, значит, надо, специально скидывать перчатки не хотел.

На первой игре у него было несколько попыток, он хотел зацепиться словами, но это ни во что не вылилось. А во Владивостоке он пару раз грубо сыграл с нашими хоккеистами, потом пытался мне нагрубить, толкнул меня, начал проявлять агрессию. Для меня это стало сигналом, поэтому я и сбросил перчатки.

– Видно, что Хант – профессиональный боец?

– Конечно. Уверен, что опыта у него гораздо больше. В драке это было видно, но никогда не видел, чтобы кто-то погибал или получал очень серьезные травмы во время драки на льду. Ничего страшного, ссадины и синяки на лице – это пустяки, – сказал Верба.

Самая яркая драка на старте сезона: тафгай «Куньлуня» сцепился с мощным форвардом «Адмирала»

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