Хант о драке с Вербой: «Он бросил мне вызов на льду, был хорош. Я его уважаю»

Теги драки Адмирал Сочи Куньлунь Ред Стар ТАСС Марк Верба Донат Стальнов Гарет Хант Хоккей

Тафгай «Куньлуня» Гарет Хант заявил, что уважает форварда «Адмирала» Марка Вербу

Игроки устроили поединок во время недавнего матча китайской команды с клубом из Владивостока.

«Сочи» всегда играет жестко. Драка? Я знал, что может произойти нечто-подобное, но мы выиграли матч, это хорошо.

Что касается моих драк, то хочу отметить Вербу, он бросил мне вызов на льду, он был хорош, я его уважаю.

Сегодня соперник на меня напрыгнул сзади, я не мог высвободиться, но потом ударил в ответ. Не знаю, буду ли я драться в следующих матчах.

КХЛ – это одна из лучших лиг мира, здесь много способных игроков, но драки тоже являются частью игры», – сказал Хант после игры с «Сочи»

На 7-й минуте канадец и Иван Лисин подрались с хоккеистами «Сочи» Донатом Стальновым и Никитой Зоркиным.

Самая яркая драка на старте сезона: тафгай «Куньлуня» сцепился с мощным форвардом «Адмирала»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные