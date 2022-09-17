Хант о драке с Вербой: «Он бросил мне вызов на льду, был хорош. Я его уважаю»

Тафгай «Куньлуня» Гарет Хант заявил, что уважает форварда «Адмирала» .

Игроки устроили поединок во время недавнего матча китайской команды с клубом из Владивостока.

«Сочи» всегда играет жестко. Драка? Я знал, что может произойти нечто-подобное, но мы выиграли матч, это хорошо.

Что касается моих драк, то хочу отметить Вербу, он бросил мне вызов на льду, он был хорош, я его уважаю.

Сегодня соперник на меня напрыгнул сзади, я не мог высвободиться, но потом ударил в ответ. Не знаю, буду ли я драться в следующих матчах.

КХЛ – это одна из лучших лиг мира, здесь много способных игроков, но драки тоже являются частью игры», – сказал Хант после игры с .

На 7-й минуте канадец и Иван Лисин подрались с хоккеистами «Сочи» и Никитой Зоркиным.

Самая яркая драка на старте сезона: тафгай «Куньлуня» сцепился с мощным форвардом «Адмирала»