Хант о том, что ударил Вербу после его падения: «Я дерусь до конца, остановиться трудно. Мои критики никогда не были в таких ситуациях, вероятно»

Гарет Хант рассказал о том, почему ударил , когда тот уже упал на лед.

Игроки устроили поединок во время недавнего матча Фонбет Чемпионата КХЛ между и «Адмиралом» (1:3).

– Некоторые российские журналисты критиковали вас за последний удар в драке с Вербой: вы наносили его, когда соперник уже падал. Расскажите, как вы видите эту ситуацию.

– Для меня бой не закончен до тех пор, пока за мной не закроется дверь штрафного бокса. До этого момента нужно прилагать все усилия, чтобы защитить себя. Я не полагаюсь на то, что кто-то придет и остановит бой. Я стараюсь обезопасить себя и делать свою работу.

Что случилось, то случилось. Делать что-то грязное не является моим намерением. Когда я дерусь, я дерусь до конца. Это довольно трудно – остановиться в середине боя, когда ты находишься в этой ситуации.

Люди, которые меня критикуют, вероятно, никогда не были в подобных ситуациях. Драка – это не свет, который можно включить и выключить.

Пока бой идет – он идет, уже только после, когда я попадаю в штрафной бокс, у меня есть пять минут, чтобы перед возвращением на площадку, подумать, что я сделал», – сказал тафгай китайского клуба.

Самая яркая драка на старте сезона: тафгай «Куньлуня» сцепился с мощным форвардом «Адмирала»