«Сиэтл» подписал Спронга на год. C форвардом заключен двусторонний контракт

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«Сиэтл» подписал форварда Дэниэла Спронга на год. 

Соглашение с нападающим является двусторонним. Зарплата на уровне НХЛ составит 750 тысяч долларов, АХЛ – 325 тысяч. 

25-летний игрок находился в клубе на просмотре. Он уже выступал за команду в прошлом сезоне. 

Нападающий перешел в «Сиэтл» из «Вашингтона» на дедлайне. После завершения сезона «Кракен» не стал делать ему квалификационное предложение. 

Всего в 63 матчах прошлого регулярного чемпионата НХЛ Спронг набрал 20 (14+6) очков. 

В его активе 202 игры в лиге и 70 (46+24) баллов. Средняя зарплата по прошлому одностороннему контракту составляла 725 тысяч долларов.

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