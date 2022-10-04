«Сиэтл» подписал Спронга на год. C форвардом заключен двусторонний контракт

подписал форварда на год.

Соглашение с нападающим является двусторонним. Зарплата на уровне НХЛ составит 750 тысяч долларов, АХЛ – 325 тысяч.

25-летний игрок находился в клубе на просмотре. Он уже выступал за команду в прошлом сезоне.

Нападающий перешел в «Сиэтл» из «Вашингтона» на дедлайне. После завершения сезона «Кракен» не стал делать ему квалификационное предложение.

Всего в 63 матчах прошлого регулярного чемпионата Спронг набрал 20 (14+6) очков.

В его активе 202 игры в лиге и 70 (46+24) баллов. Средняя зарплата по прошлому одностороннему контракту составляла 725 тысяч долларов.