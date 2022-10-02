Морской тролль Буй стал талисманом .

Его образ частично был вдохновлен Фримонтским троллем – известной статуей в Сиэтле, не раз появлявшейся в фильмах и сериалах.

Отмечается, что клуб осознанно не захотел использовать образ морского чудовища (кракена) в качестве талисмана.

«Многие сказали бы: «Очевидно, что это будет просто кракен». Мы верим, что наш кракен живет в театре разума. Одной из ценностей бренда является его загадочность.

Мы не хотели, чтобы нашим талисманом был мультяшный кракен», – сказала директор клуба по маркетингу Кэти Таунсенд.

По ее словам, клуб хотел, чтобы талисман выглядел дружелюбно и хорошо подходил для детской аудитории. При этом тролль, как и кракен, происходит из скандинавской мифологии.

Добавим, что кандидатура снежного человека, получившего популярность в качестве талисмана команды НБА «Суперсоникс» была отклонена, так как в клубе надеются на то, что баскетбольная команда когда-нибудь возродится.

Фото: официальный сайт НХЛ.