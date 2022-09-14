«Сиэтл» пригласил Спронга на просмотр. У него 14+6 в 63 матчах минувшего сезона за «Вашингтон» и «Кракен»

«Сиэтл» пригласил форварда Дэниэла Спронга на просмотр.
25-летний игрок приедет в тренировочный лагерь клуба, за который уже выступал в прошлом сезоне.
Нападающий перешел в «Сиэтл» из «Вашингтона» на дедлайне. После завершения сезона «Кракен» не стал делать ему квалификационное предложение.
Всего в 63 матчах прошлого регулярного чемпионата НХЛ Спронг набрал 20 (14+6) очков.
В его активе 202 игры в лиге и 70 (46+24) баллов. Средняя зарплата по прошлому одностороннему контракту составляла 725 тысяч долларов.