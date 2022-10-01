Ларионов о 3:4 со «Спартаком» после 3:0: «Наш хоккей жив. Такие игры будут собирать полные залы, даже несмотря на непростую ситуацию в стране»

Игорь Ларионов считает, что российский хоккей жив и будет собирать полные залы.

обыграл (4:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ, уступая в счете 0:3 после первого периода.

– Игра не обманула ожидания болельщиков, была интрига, были голы, но в итоге «Спартак» оказался сильнее. Такие матчи заставляют людей возвращаться на трибуны.

То, что «Спартак» сумел отыграться с 0:3, говорит о том, что наш хоккей жив. Такие игры со временем будут собирать полные залы. Даже несмотря на непростую ситуацию в стране.

– Два гола в ворота «Торпедо» были забиты после грубых ошибок в своей зоне. И оба раза их совершил защитник . По отношению к нему будут какие‑то санкции?

– Не думал, что уже в конце сентября мы такие подарки сопернику раздавать начнем. Но все же связываю это с усталостью. Обидно, конечно. Не ожидаешь, что при неплохой игре сразу две такие роковые ошибки происходят. Но я сказал ребятам, что такие матчи делают нас сильнее. Надо учиться играть более сфокусировано в плане передач.

– Почему ваш сын не играет уже во втором матче?

– Игорь получил травму в матче со СКА. В воскресенье он еще раз пройдет МРТ. Вернется в состав в понедельник, либо в четверг, – сказал главный тренер нижегородцев.