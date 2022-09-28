Ларионов о победе над «Локомотивом»: «У «Торпедо» сказался синдром Питера в первом периоде. Шайба должна делать больше, чем ноги»

поделился мыслями после победы над со счетом 3:1.

«Отдаю должное сопернику и нашим ребятам, которые выдержали, забили и довели матч до победы.

У нас сказался синдром первого периода, синдром Питера. В том матче против СКА мы по ряду причин не сыграли в тот хоккей, к которому привыкли. И это перенеслось на первый период этого матча.

Во втором периоде стали больше двигаться и владеть шайбой, терпели: шайба должна делать больше, чем ноги.

Мы начали играть более компактно и в атаке, и в обороне. Это усилия всей команды, а также надежная игра вратаря Гуски», – сказал главный тренер .

Гуска отразил 28 из 29 бросков в дебютном матче за «Торпедо» против «Локомотива»