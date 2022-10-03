Разин – болельщикам: «Не отчаивайтесь. В «Северстали» нет упаднического настроения. Верьте в нас!»

попросил болельщиков не отчаиваться после 6 поражений в 7 играх.

«Дорогие болельщики! Не отчаивайтесь. Да, мы проиграли 6 из последних 7 игр, но стыдно мне только за домашнюю игру с «Динамо», проигранную 1:3. Этот матч упустили по игре, хотя при счете 1:2 у нас был шанс отыграться.

Со в Питере играли на равных, уступили по буллитам. В Минске, в Ярославле, вчера в Москве с … везде за игру команды мне краснеть не приходилось. С не забили много большинства, и проиграли по буллитам. После этой неудачи внесли коррективы и в следующих двух матчах забили 4 гола, разыгрывая лишнего.

В сентябре набрала 50% очков. Во первых, если этот график сохранить, то в плей-офф мы попадем. Во вторых, у нас был сложнейший старт, и кроме «Адмирала» и минского «Динамо» все соперники были с задачами: минимум медали.

В команде нет упаднического настроения. Конечно, ребята переживают за результат. Все стараются, выкладываются на 100% и больше. Через работу будем добиваться фарта, который необходим в нашем виде спорта. Верьте в нас!» – написал главный тренер «Северстали».