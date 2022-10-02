Разин о своем удалении в матче с «Динамо»: «300 тысяч рублей мне перечислите, тогда все расскажу»

подвел итоги матча с (3:4).

На 38-й минуте игры «Северсталь» получила командный штраф за оскорбление судей и неспортивное поведение.

«Хорошая динамичная игра, много моментов. Рад, что отыгрались с 1:3, рад, что из трех попыток дважды забили в большинстве, но, к сожалению, проиграли. Сезон длинный, жизнь продолжается, горевать некогда, как я уже об этом говорил.

Что стало причиной моего удаления? Вы мне 300 тысяч рублей перечислите, я тогда вам все расскажу. Вы видели, за что мне дали 300 тысяч? Я сказал, что судья молодец, в конце игры принял такое решение и дал удаление. Что вы от меня хотите? В этом месяце я вышел в ноль. Хватит. Фиг знает, как будет в следующем месяце», – сказал главный тренер .