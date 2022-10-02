Уилсон о «Витязе»: «Ребята в команде оказались очень добрыми, помогали во всем. Мои родные приедут через пару месяцев, думаю»

Нападающий «Витязя» Скотт Уилсон высказался о победе над «Спартаком» (5:1).
– Хорошая получилась игра. Всегда приятно забивать. Наш вратарь сегодня сыграл просто великолепно.
– «Витязь» выиграл в третий раз подряд. В чем секрет вашей хорошей формы?
– У нас сейчас удачная полоса. Например, в прошлом матче мы выиграли в серии буллитов. Просто стараемся продолжать дальше в том же духе.
Понятно, что выиграть все матчи невозможно. Но мы стараемся держать в голове то, как мы играли в победных поединках, и показывать тот же хоккей.
– Прошел первый месяц регулярного чемпионата. Насколько вы уже адаптировались к команде и стране?
– Все супер! Все ребята в команде оказались очень добрыми, они мне помогали во всем. Так что все было достаточно легко. Мне нравится каждый день выходить здесь на лед.
– Вы один или семья уже приехала?
– Моя семья по-прежнему дома. Думаю, родные приедут через пару месяцев. Но пока я здесь один.
– «Спартак» часто ошибался в защите. Какие впечатления оставил соперник?
– Мастеровитая команда, которая неплохо сыграла, пусть и нестабильно. Но нам удалось сыграть солидно.
– Следующие две игры «Витязь» проведет на выезде с минским «Динамо» и СКА. Каковы ожидания?
– Знаю, что у «Динамо» достаточно много болельщиков. А со СКА просто приятно играть. Так что я очень жду этих матчей. Постараемся сыграть с этими командами так же, как сегодня, – сказал канадский нападающий.