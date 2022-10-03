Джоуи Кин про 1:5 от «Витязя»: «Это не конец света. «Спартаку» нужно стать сильнее к следующему матчу»

Джоуи Кин подвел итоги матча с (1:5).

– Вся игра получилась очень плохой, и у меня нет ответа на вопрос о том, почему так получилось.

Такое ощущение, будто мы были не готовы. Все это идет еще с первого периода прошлой игры. Нам нужно стать сильнее к следующему матчу.

– По ходу матча команда постоянно ошибалась в обороне…

– У нас были хорошие моменты, но соперник лучше использовал свои возможности. Если мы хотим забивать, нам нужно улучшить реализацию. Будем делать в следующей игре.

– Что Борис Миронов говорил вам в раздевалке? Каков был план на третий период?

– У нас было двадцать минут на то, чтобы отыграться с 0:3. И нам нужно было приложить для этого все усилия. Мы должны были больше владеть шайбой и чаще создавать моменты. Все просто.

– Как вы восстанавливаетесь после таких поражений?

– Все мы профессионалы. Прекрасно понимаем, что это не конец света. Нам просто нужно хорошо сыграть в следующем матче, – сказал защитник .