Первый тренер Назарова: «Андрей умеет мотивировать хоккеистов. Как был бойцом и натуральным воякой по жизни и в НХЛ, так им и остался»

Первый тренер рассказал, что специалист очень любит работать с молодежью.

«Конечно, я доволен, что мой воспитанник работает тренером в клубе . Я с ним разговаривал около месяца назад. Говорил, что нужно терпеть, все будет нормально.

У Назарова молодая команда, все обязательно придет и получится. Андрей очень любит работать с молодежью, растить трудолюбивых пацанов – его конек.

Слежу за матчами «Сочи». Андрей умеет мотивировать хоккеистов, как был бойцом и натуральным воякой по жизни и в НХЛ, так им и остался. Посмотрите, он же молодой, но уже очень опытный и многое повидавший тренер», – сказал Виктор Перегудов.

«Сочи» проиграл 10 из 12 матчей на старте сезона и идет последним на Западе