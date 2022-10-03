Андрей Назаров: «Разбирали матчи «Барыса», почти не увидели ни одной слабой стороны»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров высказался после поражения от «Барыса» (4:5 ОТ) в Казахстане.

– Хотел бы поблагодарить свою команду. На мой взгляд, сыграли хорошо, организованно. Играли против сильного противника. «Барыс» дома играет хорошо. Мы разбирали их матчи. Почти не увидели ни одной слабой стороны. Доволен, что забили 4 гола. Пропустили 4 гола, есть над чем работать. В овертайме немного не повезло, сделали одну ошибку.

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