Назаров о пари с Федоровым: «Говорю: «Обыгрываем минское «Динамо» – даю два выходных. Он сказал: «Окей». За мной не заржавеет – получил выходные»

дал комментарий о победе над минским «Динамо» (3:1).

– Ребята сегодня забили больше одного гола, что очень сильно порадовало – как и хорошая игра в обороне.

В целом была хорошая самоотдача, я поблагодарил игроков и дал на завтра выходной, как у нас и положено после победы.

– Стало ли легче дышать после второй в сезоне победы?

– Мы видели, что ребята стараются, но что-то не получалось.

Пытались поменять звенья: будем считать, что нам удалось найти нужные сочетания на следующие пять-шесть матчей. Очень тяжело, когда много молодых ребят – они один матч играют, потом выпадают. Мы пытались найти баланс. Сегодня это удалось.

И опять же самоотдача, ребята ложились под шайбу, вы сами видели последние пять минут. Никто не хотел проигрывать. Шикарная игра, думаю, болельщикам понравилось.

– Сегодня ваша команда установила, наверное, рекорд по блокированным броскам в этом сезоне.

– Рекорд? Да, 27 заблокированных бросков, в прошлой игре было 26. Блокированные броски наглядно говорят о желании команды победить.

Ребята – молодцы, они понимают, что, если чего-то не хватает, нужно компенсировать. Не вижу ничего плохого в компенсации блокированными бросками. Основная цель выполнена: команда победила, все радуются. Это наша основная задача.

Если мы ее выполнили благодаря 27 блокированным броскам, значит, так и надо.

– Как оцените игру Артема Федорова?

– У нас с ним было небольшое пари перед игрой. Я сказал, что, если выиграем, дам лично ему два выходных. И он сказал: «Окей».

И мне так понравилось, что он уверенно это произнес! Раз мы выиграли, за мной не заржавеет – он получил два выходных, – сказал главный тренер «Сочи».

«Сочи» обыграл минское «Динамо», прервав серию из 6 поражений подряд. Максим Третьяк отразил 34 из 35 бросков