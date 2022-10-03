Уил об Олимпиаде: «Когда играют лучшие не из НХЛ, турнир становится очень равным. Это делает матчи более увлекательными»

высказался об игре за сборную Канады на Олимпиаде-2022.

– Вы уехали в [из НХЛ]. Как говорится – нет худа без добра, потому что вы попали на Олимпиаду.

– Точно. И не скажу, что уехать в КХЛ – это что-то плохое, это тоже хорошо (улыбается). Так что получилось добро с добром.

– это невероятно, никогда ее не забуду. Конечно, сложилось все не так, как мы хотели, было бы здорово бороться за медаль. Но даже просто поехать туда, испытать все на личном опыте – это невероятно круто.

– Это реально особенный турнир?

– Да, потому что каждый матч очень важен. Было круто, очень весело. У нас была такая классная компания ребят. Рад, что смог в этом поучаствовать.

– Для Канады не попасть даже в призеры – это немыслимо?

– Если бы играли лучшие против лучших и Сидни Кросби с ребятами не завоевал никакую медаль, наверное, так и было бы. Но когда играют лучшие не из Северной Америки, не из НХЛ, турнир становится очень равным. Это делает матчи более увлекательными – никогда не знаешь, кто победит.

– Хотите сказать, что в каком-то смысле так даже лучше?

– Не знаю, если Канада будет выигрывать каждый год… Мне нравится и так, и так, но кому-то что-то одно может нравиться больше.

Если проводить такие турниры, как в прошлом или 2018 году, получим, например, Германию в финале или Словакию в призерах. Больше стран получает шанс, конкуренция становится интереснее, когда не три лидирующие сборные входят в топ-3 каждый год.

– Особенно для европейских стран.

– Точно, – сказал нападающий .