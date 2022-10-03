Руслан Педан о давлении на россиян в Чехии: «В «Витковице» все было спокойно. Но в других клубах немного изменилось отношение»

Теги Амур болельщики чемпионат Чехии КХЛ Витковице Руслан Педан Алексей Соловьев Хоккей

Руслан Педан рассказал, как к россиянам относятся в чемпионате Чехии.

В прошлом сезоне защитник провел 22 матча за «Витковице».

– На вас – ребят из России – не было давления? 

– Нет, я не чувствовал. Когда на лед выходили или я, или Леха Соловьев, фанаты кричали: «Шайбу, шайбу!»

У нас было все спокойно. Тренерский штаб сказал, чтобы мы играли и не думали ни о чем. Но знаю, что в других клубах к русским немного изменилось отношение. 

– Твой отъезд домой был осложнен ситуацией в мире? 

– У меня были небольшие трудности в плане получения зарплаты, но клуб пошел навстречу и нашел способ рассчитаться. А из Чехии мы через Польшу добрались до Италии.

Вроде бы ничего сложного, но у меня было очень много вещей с собой – форма, клюшки. Пришлось поноситься со всеми баулами, – сказал защитник «Амура»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные