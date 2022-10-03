Руслан Педан о чемпионате Чехии: «Поиграл против Ягра, Плеканеца, Крейчи. Там много мастеровитых игроков»

Руслан Педан поделился впечатлениями от игры в чемпионате Чехии.

В прошлом сезоне защитник провел 22 матча за «Витковице».

– Это твой первый опыт игры в Европе. Оцени чемпионат.

– Было интересно. Я играл за команду «Витковице». Совсем другой хоккей. Нет такого сильного прессинга, в плане выхода из зоны все спокойнее.

Много мастеровитых игроков, хорошее большинство у команд. Поиграл против Яромира Ягра, Томаша Плеканеца, Давида Крейчи. Это звезды мирового хоккея!

Крейчи в 34 года в НХЛ набирает очко за игру и приезжает в Чехию, чтобы показать семье свою родину. Он отыграл сезон и уехал обратно в Бостон.

– Как тебе Ягр?

– Это другой уровень. Он выделяется хоккейным IQ. В силу возраста он уже не бежит так, как раньше. Я часто слышал, что он работает с утяжелителями на льду вместо «сухой» разминки, и в день игры с его командой увидел, как он один бегает по льду в жилете.

Было интересно это увидеть вживую. Ведь когда я был еще совсем маленьким, Ягр уже был звездой НХЛ. Даже не думал, что смогу сыграть против него, – сказал защитник «Амура».

Ягр о продолжении карьеры: «У меня нет мотивации. Даже не хочется»