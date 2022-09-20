«Проблема не в русских. На данный момент нет настоящего партнерства с НХЛ». Тардиф об отношении ИИХФ к Кубку мира

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Президент ИИХФ сказал, что проблема в отношениях с НХЛ по Кубку мира не связана с Россией.

«Проблема не в участии русских в Кубке мира. Мы будем задействованы в этом событии, если это будет настоящее партнерство с ИИХФ.

На данный момент это совершенно не так. На данный момент.

Сейчас это полностью энхаэловская и профсоюзная организация без ИИХФ», – сказал Люк Тардиф. 

НХЛ заявила о том, что намерена возродить Кубок мира и провести очередной турнир в феврале 2024 года в Европе и Северной Америке. 

Пока нет ясности с форматом участия российских игроков.

Национальные сборные России были отстранены от турниров ИИХФ 2022 и 2023 года по решению международной федерации. 

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