Кареев, Мерфи и О′Делл – лучшие игроки недели в КХЛ

определила лучших хоккеистов пятой игровой недели.

Лучшим вратарем признан ( ), одержавший две победы в двух матчах недели. Он отразил 100% бросков по своим воротам. В играх с «Трактором» (3:0) и «Автомобилистом» (4:0) Кареев сыграл на ноль и одержал первые победы в сезоне.

Лучшим защитником стал Тревор Мерфи из , набравший 4 (2+2) очка в трех играх. Защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+1». На его счету также четыре силовых приема и пять заблокированных бросков.

Лучшим нападающим признан Эрик О′Делл ( ). Он набрал 6 (4+2) очков в трех играх. Нападающий не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5». В игре с «Амуром» О′Делл забил четыре гола, став четвертым канадцем, показавшим такую результативность в одной игре КХЛ.