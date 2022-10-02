Крылов о посещаемости игры с «Сибирью»: «Авангард» распространил бесплатные билеты некоторым группам – я против этого. Когда достается бесплатно, люди относятся безответственно»

высказался о посещаемости матча «Авангарда» и .

1 октября омский клуб провел первую игру на , вмещающей 12 тысяч человек. Матч с «Сибирью» посетили 11 767 человек.

– Удастся ли загружать эту арену по максимуму разнообразными событиями?

– Рабочей группе также поставлена задача разработать план на следующий год.

На профессиональном языке это называется утилизацией арены. И самая утилизированная арена в мире – это Madison Square Garden.

Там вообще проходит больше одного мероприятия в день, и это фантастический результат. Представьте, 420 мероприятий за 365 дней!

Понятно, что мы от этого далеки. Но мы стремимся к такой загрузке с помощью разных шоу и других событий, которые можем здесь проводить. Вот вчера мы говорили о баскетболе, волейболе…

– Бой Александра Шлеменко.

– В том числе и это событие. Нужно продумать график любых мероприятий, которые будут приносить нам прибыль.

– Проблему с перекупщиками вы видите?

– Есть две причины. Перекупщики уже к началу матча стремились реализовать непроданные билеты.

Второе – мы распространили бесплатные билеты некоторым группам, в том числе сотрудникам «Газпром нефти». Я против такой истории.

Считаю, что люди должны платить за посещение. Пусть с какой-то скидкой. Но когда людям достается бесплатно, то они нередко к этому относятся безответственно, что мы вчера и увидели, – заявил председатель совета директоров .