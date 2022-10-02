Крылов – болельщикам «Авангарда»: «Хотелось бы обратиться к любителям хоккея – болеть более активно, а не камерно, как к этому привыкли»

Александр Крылов рассказал о том, может ли пройти Матч звезд КХЛ на новой арене «Авангарда».
– Ближайший Матч звезд КХЛ пройдет в Челябинске. Не хотите претендовать на следующее звездное шоу?
– Мы уже это обсудили с Алексеем Морозовым, и он целиком за. Я думаю, что в ближайшее время мы звездный матч проведем.
– 2023 год?
– Да, это оптимальный вариант. Сам Бог велел показать эту арену еще большему количеству народа.
– И население соскучилось по хоккею.
– Мы увидели в субботу поддержку «Авангарда». Еще раз хотелось бы обратиться к любителям хоккея – болеть более активно, а не камерно, как они к этому привыкли.
Это все-таки дает энергетику команде, и эта энергия идет обратно болельщикам.
Хоккей – динамичный вид спорта, и хотелось бы услышать более активное боление, – сказал председатель совета директоров «Авангарда».
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