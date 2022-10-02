Крылов – болельщикам «Авангарда»: «Хотелось бы обратиться к любителям хоккея – болеть более активно, а не камерно, как к этому привыкли»

рассказал о том, может ли пройти Матч звезд КХЛ на новой арене .

– Ближайший Матч звезд КХЛ пройдет в Челябинске. Не хотите претендовать на следующее звездное шоу?

– Мы уже это обсудили с Алексеем Морозовым, и он целиком за. Я думаю, что в ближайшее время мы звездный матч проведем.

– 2023 год?

– Да, это оптимальный вариант. Сам Бог велел показать эту арену еще большему количеству народа.

– И население соскучилось по хоккею.

– Мы увидели в субботу поддержку «Авангарда». Еще раз хотелось бы обратиться к любителям хоккея – болеть более активно, а не камерно, как они к этому привыкли.

Это все-таки дает энергетику команде, и эта энергия идет обратно болельщикам.

Хоккей – динамичный вид спорта, и хотелось бы услышать более активное боление, – сказал председатель совета директоров «Авангарда».

В Омске наконец-то открыли новую арену: трибуны сразу вверх и места вплотную к бортам – все как в НХЛ