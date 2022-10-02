Дмитрий Рашевский: «У «Северстали» есть чувство мести и хоккейной злости на «Динамо», поэтому всегда получаются зрелищные встречи»

поделился мнением о том, почему с «Северсталью» получаются яркие матчи.

Сегодня, 2 октября, «Динамо» победило клуб из Череповца (4:3).

«Почему именно с «Северсталью» всегда получаются такие яркие матчи? Думаю, что это принципиальные матчи, потому что два года подряд мы проходили их в плей-офф.

Конечно, у есть небольшое чувство мести и хоккейной злости на нас, поэтому всегда получаются столь зрелищные и нервные встречи. Для нас это тоже полезно, потому что в плей-офф будут только такие игры с любой командой.

Мой сегодняшний дубль? Много игр пытаюсь, много моментов создаю, слава богу, что сегодня залетели такие шайбы. Я только рад этому. Буду продолжать в том же духе», – сказал нападающий .